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Эдик Аракчеев, Alimakee, Kurazhnik - Красное сухое
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Миша Марвин - Фамилия
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Лёша Стелит - Луна
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Киевский - Оперская гранта
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FAR FOR - Тянет Космос
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ЛУНА, Youra - Я иду в плаще
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Groove - Парень со двора
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Аnokhina Liza - Конфетка
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SODA LUV - Блэсс гад
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Сергей Клушин, Екатерина Эбель - Шампунь и розы
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Xassa
Я бы в тебе тонул
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Александр Павлов
Сплетница
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LXE
Моряк
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Gayo
Привет это я
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Остап Парфенов
Чупс
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Rostovskiy
Моя жизнь
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AQUANEON
18+
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ARCHI
Там где хулиганы
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Rostovskiy
Иду к своей цели
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Iren Stern
Детка
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CHENSKY
Сумка LOUIS VUITTON
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Аня Pokrov
Последний предатель
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Tach
Болен
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Руслан Бакинский
Любовь меня ослепила
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B.M., Ghost
Деньги не пахнут
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EXCE$$
Таких как ты
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Руслан Бакинский
Судьба моя
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LXE
Не забывай меня
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Артём Качер
Стреляй
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JAFFA
Боль
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